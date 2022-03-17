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«Монреаль» обменял Чиарота во «Флориду» на Смиланика и 2 драфт-пика

«Монреаль» объявил об обмене защитника Бена Чиарота во «Флориду». Взамен «Канадиенс» получили от «Пантерс» 20-летнего форварда Тая Смиланика, выбор в первом раунде драфта-2023 и выбор в 4-м раунде драфта-2022.

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