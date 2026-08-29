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В Думе назвали ожидаемые даты индексации пенсий в 2027 году

В Думе назвали ожидаемые даты индексации пенсий в 2027 году

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет В 2027 году страховые пенсии в России должны будут проиндексированы 1 февраля и 1 апреля.

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