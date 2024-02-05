Появились кадры с места поиска пропавшего в Онежском озере вертолета

СМИ: Вертолет доставил спасателей на соревнования в Вытегру, ушел на дозаправку в Петрозаводск и пропал Федеральные СМИ опубликовали кадры с места поисков потерпевшего крушение вертолета МИ-8 в Онежском озере.
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