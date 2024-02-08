Украина в очередной раз пыталась атаковать Крым беспилотниками

Минувшей ночью Украина в очередной раз пыталась атаковать Крым. Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, над территорией полуострова дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
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