Путин распорядился прекратить удары по Киеву на три дня

Путин распорядился прекратить удары по Киеву на три дняВладимир Путин поручил на трое суток остановить удары по Киеву.
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