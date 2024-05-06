Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Галивец
    Сколько уже можно призывать да красные линии чертить? Действовать нужно, и без оглядки!Посол Антонов при...
  • Бурят Бурятов
    Попал-изчезАмериканского сол...
  • Meerflieger
    Французы есть? Нет! А если найдём?  😃МИД Франции: Пари...

Пашинян отказался ехать в Москву на инаугурацию Путина

Пашинян отказался ехать в Москву на инаугурацию Путина

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна не будет на инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера армянского парламента Алена Симоняна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семен Борисов
Его никто и не приглашал!Хочет едет,не хочет не едет!Нам нас рать!!!😅
Ответить
19 час.
W
Walery
Следует полагать, что пашинян поедет на инаугурацию байдена... если доедет, а поскольку в России избранный Президент вступает в должность, то этому армяшке делать в Москве нечего !
Ответить
18 час.
Александр Светов
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх