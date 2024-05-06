Премьер-министра Армении Никола Пашиняна не будет на инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера армянского парламента Алена Симоняна.
Пашинян отказался ехать в Москву на инаугурацию Путина
Комментарии
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Семен Борисов
Его никто и не приглашал!Хочет едет,не хочет не едет!Нам нас рать!!!😅
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19 час.
W
Walery
Следует полагать, что пашинян поедет на инаугурацию байдена... если доедет, а поскольку в России избранный Президент вступает в должность, то этому армяшке делать в Москве нечего !
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18 час.
Александр Светов
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13 час.
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