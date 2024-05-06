Пашинян отказался ехать в Москву на инаугурацию Путина

Его никто и не приглашал!Хочет едет,не хочет не едет!Нам нас рать!!!😅

W

Walery

Следует полагать, что пашинян поедет на инаугурацию байдена... если доедет, а поскольку в России избранный Президент вступает в должность, то этому армяшке делать в Москве нечего !