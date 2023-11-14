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Закон, порядок, государство

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Легендарная рок-группа "Черный кофе" выступит во Владивостоке и Уссурийске

Легендарная рок-группа "Черный кофе" выступит во Владивостоке и Уссурийске

Культовая рок-группа "Черный кофе" во главе с ее бессменным лидером и вокалистом Дмитрием Варшавским лично порадует публику Владивостока и Уссурийска.

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