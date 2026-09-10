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Потерю белка NLRC5 связали с редкой лимфомой желудка при H. pylori

Потерю белка NLRC5 связали с редкой лимфомой желудка при H. pylori

Учёные из Института медицинских исследований Хадсон (Hudson Institute of Medical Research, Австралия) выяснили, почему у одних людей хроническая инфекция Helicobacter pylori приводит к редкой форме лимфомы желудка, а у других — нет.

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