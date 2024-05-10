«РВ»: ВС РФ ведут наступление под Харьковом на пяти направлениях

Вооруженные силы России начали наступление в Харьковской области по пяти направлениям. По информации Telegram-канала “Военкоры Русской весны”, однако эти данные пока не были подтверждены Министерством обороны России.
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