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Царьград

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"Сокрушительный удар" Орбана после скандала из-за русских: Евродепутаты пели и аплодировали

"Сокрушительный удар" Орбана после скандала из-за русских: Евродепутаты пели и аплодировали

Депутаты Европарламента аплодировали Виктору Орбану, который нанёс очередной "удар" после скандала из-за русских, работающих в странах Европы.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Это вам не вучич,это ОРБАН!!!!!👍Венгрия,вперед!!!!
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11 час.
Надежда Белугина
И один в поле воин. Да ещё какой!
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7 час.

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