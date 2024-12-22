Врач Кондратьева рассказала о тяжелых последствиях ОРВИ у ребенка

Важно своевременно начать лечение в стационаре Своевременно начатое лечение в стационаре позволит избежать неблагоприятных и тяжелых последствий острой вирусной инфекции у ребенка, рассказала главврач детской поликлиники № 39 Инна Кондратьева.
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