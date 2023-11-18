РИАН: Главы делегаций АТЭС подождали появившегося под крик чаек Байдена

Главы делегаций стран, входящих в состав Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), во время саммита организации оказались вынуждены ждать президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.
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