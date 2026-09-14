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Лес загорелся в труднодоступной местности Саяно-Шушенского заповедника

Лес загорелся в труднодоступной местности Саяно-Шушенского заповедника в горах с перепадами высот до 1,5 тыс.

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