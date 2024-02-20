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Причины, по которым рассада вытягивается слишком рано, как этого избежать

Причины, по которым рассада вытягивается слишком рано, как этого избежать

Причины, по которым рассада вытягивается слишком рано, как этого избежать Алёна ЮрьеваУспешное выращивание рассады требует не только терпения и внимания, но и знания основных причин, по которым сеянцы могут вытягиваться.

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