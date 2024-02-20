Причины, по которым рассада вытягивается слишком рано, как этого избежать Алёна ЮрьеваУспешное выращивание рассады требует не только терпения и внимания, но и знания основных причин, по которым сеянцы могут вытягиваться.
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