В РФС благоприятно оценили встречу национальных федераций УЕФА: «Позволяет надеяться на позитивные изменения»

Мнение большого количества руководителей национальных федераций, высказанное на встрече УЕФА, позволяет надеяться на изменение позиции по отстранению России в положительную сторону, заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
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