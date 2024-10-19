SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

115 подписчиков

В РФС благоприятно оценили встречу национальных федераций УЕФА: «Позволяет надеяться на позитивные изменения»

В РФС благоприятно оценили встречу национальных федераций УЕФА: «Позволяет надеяться на позитивные изменения»

Мнение большого количества руководителей национальных федераций, высказанное на встрече УЕФА, позволяет надеяться на изменение позиции по отстранению России в положительную сторону, заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх