Физики раскрывают секреты ядерного синтеза с помощью майонеза

Кто бы мог подумать, что обычный майонез поможет физикам в их стремлении обуздать сверхгорячую плазму, необходимую для ядерного синтеза? Новое исследование, опубликованное в мае в журнале Physical Review E, описывает, как ученые помещали эту вкусную субстанцию в специальную машину и раскручивали ее, чтобы понять, при каких условиях она начинает течь.