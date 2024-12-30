Допинговый кошмар Валиевой, непобедимая команда Карпина и «бомжи» олимпийцы. Каким выдался 2024 год для российского спорта?

Третий год российские атлеты выступают на международных состязаниях в сильно усеченном составе. Без участия наших спортсменов прошел Евро-2024, редкими гостями россияне были на соревнованиях летних Олимпийских играх в Париже.
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