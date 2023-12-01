Медик нацистских формирований киевского режима Анастасия Муцей поделилась информацией о том, что набранные в рамках мобилизационных мероприятий солдаты зачастую действуют в местах ведения сражений непрофессионально.
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