Минобороны сообщило о 14 сбитых беспилотниках над регионами России

Минобороны сообщило о 14 сбитых беспилотниках над Курской, Орловской и Белгородской областями. Помимо этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке на регион двумя дронами-камикадзе.
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