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Почему Чубайс в Израиле, а не в суде (версия)

Почему Чубайс в Израиле, а не в суде (версия)

О Чубайсе или ничего, или о суде над ним. ВВП не зря вдруг вспомнил его на ВЭФ с подачи ведущего - так что похоже на второе.

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Комментарии
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Тамара Елисеева
Китай пересмотрел приватизацию в своей стране. Что мешает Путину? Какой-то дурной договорняк с алкоголиком Ельциным?
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1 час.
Михаил Аким
Предполагаю компаньёны они, возможно только доли разные.
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1 час.
Хохлов Анатолий
Мерзость всё  это на высоком уровне. Ну а Рыжего необходимо без суда и следствию ...в любой точке земного шара.
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6 мин.

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