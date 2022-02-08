ЭНЕРГИЯ ДНЯ 9 февраля 2022 года

Энергия дня девятого февраля две тысячи двадцать второго года. Числовой код 871 =Безумцы прокладывают пути, по которым следом пойдут рассудительные =Ваши убеждения определяют, достигните вы успеха в Жизни или потерпите поражение= В жизни всегда есть момент для счастья, повод для улыбки и время для мечты =Вошедший в гармонию, принимает и дар Посвящения, ибо он стал сам частью Любви = Все люди приносят счастье: одни своим присутствием, другие – отсутствием = Всё, что поглощает твои Силы, есть верный знак того, что ты сбился с Пути = Главное, не допускайте проблемы в свою Душу, в свои мысли, тогда проблема не достигнет вашего тела=Голос Бога очень могущественный, но он слаб в нас, если мы не хотим Его слушать = Действуя от сердца, вы всегда будете совершать только правильные поступки = Душа – это объём Осознания, которому задано определённое структурирование =Если вы можете описать какое-то понимание словами, значит, вы ощущали его раньше =Жертва — это отказ от чего-то желанного ради чего-то нежеланного; она никогда не бывает нужна = Жизнь, несомненно, мудрее нас.