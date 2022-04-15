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Российские военные уничтожили цех по производству ЗРК под Киевом

Российские военные уничтожили цех по производству ЗРК под Киевом

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он заявил, что российские военные будут наращивать количественные удары по военным объектам в ответ на совершение украинскими националистами диверсий на территории РФ.

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