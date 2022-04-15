Российские военные уничтожили цех по производству ЗРК под Киевом

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он заявил, что российские военные будут наращивать количественные удары по военным объектам в ответ на совершение украинскими националистами диверсий на территории РФ.
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он заявил, что российские военные будут наращивать количественные удары по военным объектам в ответ на совершение украинскими националистами диверсий на территории РФ.
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