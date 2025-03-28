Главный челюстно-лицевой хирург Хакасии Руслан Меллин — о качестве медицинского образования в России, о роли наставничества и мотивации современных студентов: Качество медицинского образования сегодня отвечает трендам национальных проектов.
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