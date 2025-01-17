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Орловские новости

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Орловский депутат раскритиковал кадровый подход губернатора

Орловский депутат раскритиковал кадровый подход губернатора

Областной депутат Руслан Перелыгин вступил в заочную полемику с политологом Владимиром Слатиновым, в ежегодном интервью «Орловским новостям» давшим ряд комплиментарных оценок деятельности губернатора Андрея Клычкова и мэра Юрия Парахина.

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