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Царьград

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"Проблема есть": что на самом деле происходит с топливом на Украине, рассказал Баранец

"Проблема есть": что на самом деле происходит с топливом на Украине, рассказал Баранец

Пока украинские СМИ рассказывают о победах и топливном кризисе в России, на самой Украине ситуация с бензином и дизелем стремительно ухудшается.

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