Парламент Армении ратифицировал соглашение о миссии ЕС на границе с Азербайджаном

Парламент Армении на заседании в среду ратифицировал подписанное в ноябре 2023 года соглашение с Евросоюзом о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном, наделяющее наблюдателей неприкосновенностью и льготами.
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