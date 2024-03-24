Будущие колдуны на постере исекая «Вистрия трости и меча» Actas («Сказания Фан...

Будущие колдуны на постере исекая «Вистрия трости и меча»Actas («Сказания Фантазии», «Класс для героев») и Bandai Namco поделились постером с главными героями фэнтезийного аниме «Вистрия трости и меча» (Tsue to Tsurugi no Wistoria).