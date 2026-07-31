Полицейский не при исполнении попытался выстрелить в кайтсерфера на пляже

На одном из пляжей в Бразилии конфликт между мужчиной и кайтсерфером едва не закончился трагедией. Полицейский, находившийся не при исполнении, достал пистолет и дважды нажал на спусковой крючок, однако оружие дало осечку.
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