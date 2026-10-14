Семь женщин, семь семей, семь совершенно разных судеб рядом с известными актёрами. У каждой героини своё дело и своя роль в этих отношениях: одна выходит на театральную сцену, другая занимается дизайном интерьеров, третья стала тифлокомментатором, четвёртая — официальным агентом мужа.