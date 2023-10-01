Удивительный бюджет: главные бенефициары — силовой блок и социалка

Традиционно консервативный Минфин преподнес сюрприз: проект федерального бюджета на очередную трехлетку содержит впечатляющий рост расходов на 2024 год (с неожиданным номинальным снижением в следующие два года), причем значительная их часть, по расчетам ведомства, будет покрыта доходами, так что дефицит составит скромные 0,9% ВВП — это вдвое меньше, чем ожидаемый дефицит текущего года.