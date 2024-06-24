В кабмине одобрили освобождение от наказания за мятеж в случае отказа от участия в нем

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если его участник «способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам России».
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