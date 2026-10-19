Комментатор Алексей Попов ответил, почему Гран-при Африки будут проводить в Руанде в 2030-х. «Почему именно Руанда? Руанда заплатила, а не ЮАР! Вот я не знаю, как дети малые, понимаете? Реально, без шуток, вот я мог быть таким наивным в 18 лет – почему? Потому что я был из советского общества, которое не понимало в принципе, что к чему там в капиталистическом мире.