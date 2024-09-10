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Мистика от Павшего

3 подписчика

Свежие комментарии

  • Павший Дух
    Павший Дух..Я неординарная личность, пишу мистику, как её вижу... Мои странные мысли о жизни, в которой я живу...Нас приучают врат...
  • Павший Дух
    Павший Дух..Счастлив тот, кто не наказывает сам себя, а лишь живёт и радуется, что жизнь дана, раз в мир пришел.Болезнь..
  • Павший Дух
    https://rutube.ru/video/fba7b0720ebffce785ecc0a9dbdd9358/?r=wdТак и живём..

Кто мы..

Кто мы..

Мистика от Павшего.Павший Дух.Кто мы? Вселенский рой, устраивающий ад для тех, кто пал. От них туристы, которые из системы в систему, от мира к миру кочуют, захватывая планетарные системы.

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