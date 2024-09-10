Мистика от Павшего.Павший Дух.Кто мы? Вселенский рой, устраивающий ад для тех, кто пал. От них туристы, которые из системы в систему, от мира к миру кочуют, захватывая планетарные системы.
Кто мы..
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Мистика от Павшего.Павший Дух.Кто мы? Вселенский рой, устраивающий ад для тех, кто пал. От них туристы, которые из системы в систему, от мира к миру кочуют, захватывая планетарные системы.
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