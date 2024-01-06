Маск: стремление вторгнуться в Россию всегда было плохой затеей Американский миллиардер Илон Маск заявил, что стремление вторгнуться в Россию, независимо от времени года, всегда было плохой затеей.
"Кимскандер" против Кирби: США в панике созывает Совбез ООН
Комментарии
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Caltar
"Но в США уже грозят - готовы наложить санкции на тех, кто помог в якобы произошедшей "оружейной сделке" между Москвой и Пхеньяном.",так мы и КНДР и так под санкциями или кого-то ещё хотят прицепить?
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4 час.
Олег Тимофеев
Ну понятно выборы а тут кАк уякнут побежишь тут жаловаться.
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3 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Привыкли на Лаврове выезжать жестах доброй моли.
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3 час.
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