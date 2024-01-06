Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Кимскандер" против Кирби: США в панике созывает Совбез ООН

"Кимскандер" против Кирби: США в панике созывает Совбез ООН

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Комментарии
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Caltar
&quot;Но в США уже грозят - готовы наложить санкции на тех, кто помог в якобы произошедшей &quot;оружейной сделке&quot; между Москвой и Пхеньяном.&quot;,так мы и КНДР и так под санкциями или кого-то ещё хотят прицепить?
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4 час.
Олег Тимофеев
Ну понятно выборы а тут кАк уякнут побежишь тут жаловаться.
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3 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Привыкли на Лаврове выезжать жестах доброй моли.
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3 час.

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