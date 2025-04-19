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Президент Сербии Вучич поздравил верующих с Пасхой

Президент Сербии Вучич поздравил верующих с Пасхой

Президент Сербии Александр Вучич поздравил христиан с праздником Пасхи. Соответствующий пост 19 апреля он сделал в социальной сети Facebook (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

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