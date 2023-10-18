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Побороть рак молочной железы реально: Учёные рассказали об особой диете

Побороть рак молочной железы реально: Учёные рассказали об особой диете

По данным журнала Nutrients, низкоуглеводная диета может быть крайне полезна для людей, имеющих онкологиюИтальянские исследователи пришли к выводу, что в борьбе с раком молочной железы поможет безуглеводная диета.

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