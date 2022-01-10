Как распознать оригинал купюры от подделки

У купюр разного номинала могут быть различные признаки подделки, основные признаки, на которые нужно обратить внимание практически независимо от номинала купюры: — качество и рельеф бумаги — зачастую предлагают проверять наличие… Показать полностью.
У купюр разного номинала могут быть различные признаки подделки, основные признаки, на которые нужно обратить внимание практически независимо от номинала купюры: — качество и рельеф бумаги — зачастую предлагают проверять наличие… Показать полностью.
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