Котопёс недели: кошка Пицца и собака Ириска ждут своих хозяев в московских приютах

Две суперпитомицы готовы ехать домой. фото: приют Печатники / приют ЩербинкаВ нашей, не побоимся этого слова, легендарной рубрике «Котопёс недели» мы не устаем рассказывать о том, что из приютских животных получаются самые любимые и преданные домашние питомцы.