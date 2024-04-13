Котопёс недели: кошка Пицца и собака Ириска ждут своих хозяев в московских приютах

Две суперпитомицы готовы ехать домой. фото: приют Печатники / приют ЩербинкаВ нашей, не побоимся этого слова, легендарной рубрике «Котопёс недели» мы не устаем рассказывать о том, что из приютских животных получаются самые любимые и преданные домашние питомцы.
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