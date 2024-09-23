Амелия Смолянинова, опекун Евы:– Знакомьтесь, это Ева. Ещё щенком её нашли в заброшенном доме и взяли в семью.
Озорная Ева
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Амелия Смолянинова, опекун Евы:– Знакомьтесь, это Ева. Ещё щенком её нашли в заброшенном доме и взяли в семью.
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