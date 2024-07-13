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Водородный СВВП Joby Aviation совершил свой самый длинный беспосадочный рейс

Водородный СВВП Joby Aviation совершил свой самый длинный беспосадочный рейс

Демонстрационный полет СВВП Joby Aviation на водородных топливных элементах / © Joby Aviation Целью демонстрационного полета было показать регулирующим органам возможности самолета на электрической тяге, оснащенного водородными топливными элементами, которые дают возможность значительно увеличить дальность полета.

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