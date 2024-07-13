Водородный СВВП Joby Aviation совершил свой самый длинный беспосадочный рейс

Демонстрационный полет СВВП Joby Aviation на водородных топливных элементах / © Joby Aviation Целью демонстрационного полета было показать регулирующим органам возможности самолета на электрической тяге, оснащенного водородными топливными элементами, которые дают возможность значительно увеличить дальность полета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии