Военное обозрение

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В США небольшие верфи объединяются для более оперативного выполнения контрактов с ВМС

В США небольшие верфи объединяются для более оперативного выполнения контрактов с ВМС

Американская компания Bollinger Shipyards заявила о приобретении верфей VT Halter Marine и ST Engineering Halter Marine Offshore у компании ST Engineering.

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