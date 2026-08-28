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Царьград

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Поздравление с Ореховым Спасом 2026: короткие стихи и проза

Поздравление с Ореховым Спасом 2026: короткие стихи и проза

29 августа 2026 года отмечается праздник – Ореховый Спас. Публикуем короткие поздравления в стихах и прозе.

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