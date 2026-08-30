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Cardano теряет 9% за неделю на фоне массовых ликвидаций лонгов

Cardano теряет 9% за неделю на фоне массовых ликвидаций лонгов

ADA Cardano упала до критического уровня поддержки $0,20, в результате чего длинные трейдеры с высокой долей заемных средств понесли существенные убытки.

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