Петербуржцы жалуются на мусор на газонах и во дворах

Жители нескольких районов Петербурга бьют тревогу из-за антисанитарии. На портале «Наш Санкт-Петербург» они сообщают о заваленных мусором газонах, дворах и проезжих частях.
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