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Мировое обозрение

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До 1 октября нужно оформить социальные выплаты и льготы. Кто рискует потерять деньги

До 1 октября нужно оформить социальные выплаты и льготы. Кто рискует потерять деньги

Октябрь на календаре — последний месяц, когда можно решить вопросы с целым рядом социальных выплат и льгот.

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