Россиянам назвали операции с деньгами, вызывающие подозрения у банка и налоговиков

Банки передают налоговикам данные о подозрительных операциях клиентов Банки предоставляют налоговой инспекции информацию о движении средств по счету, рассказал "Прайму" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии