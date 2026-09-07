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Царьград

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Минтранс Якутии: перевозчики полностью обеспечены топливом

Минтранс Якутии: перевозчики полностью обеспечены топливом

Основные грузовые и пассажирские перевозчики Якутии продолжают работу без перебоев с обеспечением топлива, сообщила пресс-служба Минтранса республики.

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