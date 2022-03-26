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Малый ракетный корабль ВМФ России выполнил пуски крылатых ракет «Калибр» по военным объектам ВСУ

Малый ракетный корабль ВМФ России выполнил пуски крылатых ракет «Калибр» по военным объектам ВСУ

В результате точного попадания высокоточных боеприпасов на территории Житомирской области был уничтожен арсенал ВСУ с вооружением и военной техникой.

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