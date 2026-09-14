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Тропики вместо зимы: озвучена правда о потеплении климата в Приморье

Тропики вместо зимы: озвучена правда о потеплении климата в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября, ФедералПресс. Всхожесть семян южного гинкго в Приморском крае выросла с 5–7 % до 95 % за 15 лет.

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