Фарион объявила своё увольнение "заложением мины под украинскую государственность"

Русофобствующий деятель обвинила ФСБ в лишении её рабочего места.Руководство Львовского политеха приняло решение исключить Ирину Фарион из числа преподавателей ВУЗа после массовых протестов студентов и запросов от украинских военнослужащих.
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